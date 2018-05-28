For the Brave

This Memorial Day, take a moment to Celebrate those that Serve and Served our country.
“I have long believed that sacrifice is the pinnacle of patriotism.”
– Bob Riley
To those who have, and continue to serve…
Thank You for your service.
|Last Name
|First Name
|Military Branch
|Alderson
|Tim
|Army
|Alonso
|Edward R
|Navy
|Apolitano
|Kevin N
|army and navy
|Aranda
|Antonio
|Marine
|Aranda
|Benito
|Air Force
|Austin
|Sue
|Marines
|Bachmann
|Michael
|Navy
|Backus
|Collin
|US Army
|Bahr
|Robert
|U.S. Army
|Baker
|Mathew
|Air force
|Baker
|Michael
|Army
|Baldwin
|James
|Army
|Barnard
|Robert
|United States Marine Corps
|Bartels
|Nancy
|Marines
|Bavuso
|Anthony
|Air Force
|Bish
|Tony
|Marines
|Blackmon
|Ryan
|Army
|Blessen
|Brian
|USMC
|Bozzi
|Donald
|US Army
|Bradley
|William
|Army Ranger
|Brown
|Nathan
|Army
|Brownd
|Thomas
|Army
|Bultema
|John
|Marine Corps
|Burke
|Thomas
|Navy
|Burken
|Steve
|Marines
|Burson
|Jon
|Army
|Bushman
|James
|Navy
|Butler
|Jim "Jimbo"
|USMC (are there others?)
|Butler
|Ray
|U.S. Navy
|Caauwe
|Richard
|Marines
|Cameron
|Paul
|Marines
|Cardwell
|Gilbert
|army
|Carmichael
|Brooke
|Marines
|Carter Jr
|Danny
|AIR FORCE
|Caruso
|Robert
|Army
|Chaney
|Bryndan
|Army
|Chronister
|Jim
|Army
|Chronister
|Kathy
|Army
|Chronister Jr
|James V.
|Army
|Ciangiola
|Ray
|Marines in 129th Palms
|Cipot
|Stephen
|US Army
|Clarke
|Kevin
|USMC
|Clarke
|Zack
|United States Marines
|Claxton
|Dennis
|United States Air Force
|Cleary
|Joseph " The Hammer"
|USAF, E6
|Clemens
|William
|Air Force
|Click
|Joshua
|Navy Seabees
|Cluz
|Brad
|Army
|Collins
|Phil
|Navy
|Corbitt
|Ronn
|Army
|Coriell
|Trevor
|USMC
|Cothran
|Isabel
|Army
|Coughlen
|Gardner
|Army Airborne Auxiliary
|Creekmore
|Nicholas
|Air Force
|Crosby
|joshua
|army
|Crosby
|Ken
|Navy
|Daliry
|Fredrick
|Army
|DeLude
|Andrew
|Us Army
|Denler
|James
|Army
|Dennison
|Bob
|Navy
|Duff
|Kevin
|Army and Navy
|Duscharm
|Matthew
|Army
|Edwards
|Jessie
|Army
|Ekelund
|Richard
|Army
|Enke
|Matthew
|Army
|Erdmann
|Thomas
|Army
|Evans Sr.
|Don
|Army
|Fisher Jr
|Richard (Buzz) I
|Army
|Flint
|Ryan
|Marines
|Foltz
|Dustin
|Air Force
|Forbes
|Patrick
|Marianes
|Foreman
|Dana
|Air Force
|Fowler
|Brent
|Army
|French
|Russell
|Gardner
|Kris
|Marine
|Gerhardt
|Andrew C
|US Army Air Corps
|Gilbert
|David
|Army
|Gouldsberry
|Bruce
|Marines
|Guetzlaff
|Mike
|Army
|Gunty
|Mathew
|Army
|Gust
|Keith
|Marines
|Guthrie
|Evan
|Army
|Hall
|Derrick
|Army
|Hanahan
|Jason
|Army
|Hass
|Jeremy
|Army national guard
|Haymond
|Candice
|US Navy
|Hedberg
|Lauren
|Navy
|Heiston
|Brian
|Army
|Herrera
|Amanda
|Army
|Herrera
|Gilbert Miguel
|US ARMY
|Hill
|Mike
|ARMY
|Hill
|Cristina
|ARMY
|Hinse
|Jeff Hinse
|Marines
|Hobbs
|Greg
|Marines
|Hoffman
|Robert
|Marines
|Hojek Jr
|Bradley
|Army
|Holt
|Thomas
|US Army
|Jaskowiak Jr
|Joe
|USMC
|Jelsomine
|Jason
|Navy
|Jenkins
|Jack W
|Navy
|Johnson
|John
|Army
|Johnson
|Robert Randall
|Marine and Army Reserves
|Johnston
|Bryan
|Marine Corps
|Jones
|Bruce
|USMC
|Jones
|Guy L.
|Army
|Kane
|Tyler
|Marines
|Keller JR
|Bruce (Ty)
|Marines
|Kendall
|Ryan
|Navy
|Kijowski
|Nathan
|Marines
|Killinger
|Patricia
|Navy
|Kindernay
|Ryan
|USMC
|Kipper Jr
|Jerry
|Navy
|Kirk
|Jason
|Navy
|Klapper
|Scott
|Marine Corp & Army National Guard
|Kolodziej
|Kevin
|Army
|Komes Sr
|James D.
|AirForce
|Koppenhoefer
|Michael
|Army
|Kost
|Steve
|US Navy Seabees
|Kowalczyk
|Brad
|Airforce
|ksiazak
|Brian
|Army
|Ksiazak
|Jean
|Army
|Ksiazak
|Mark
|Army
|Kuester
|Klaus
|Army
|Larson
|Jennifer
|Marines
|Leddy
|Corey
|Army
|Lenzie
|Brian
|Marines
|Libner
|Keith
|USMC
|Long
|Michelle Noe
|Army Reserves
|Lopez
|Sergio
|4th infantry 1st battalion
|Lund
|Vernon
|US NAVY
|Lyng
|Scott
|U.S. Army
|Malloy
|Brandon
|National Guard
|Malone
|Leon J
|Army
|Martin
|James
|USMC
|Martin
|Jennifer
|USAF
|Marvin
|Dale
|Marine Corps
|Masters
|Roger
|Air Gaurd
|Mayo
|Nicholas
|Army
|McNamara
|Sean
|Army
|McPherson
|Lee
|Marines
|Mcwherter
|Dennis
|Army
|Meditz
|Jake
|U.S. Marine Corps
|Mercado
|Roy
|U S ARMY
|Miller
|Matthew D.
|Marine
|Miner
|Tamara
|Army
|Minger
|Skip
|Navy
|Mody
|William C.
|Marines
|Morgan
|Doug
|USMC
|Munch
|Michael
|Marine corps
|Nemes
|Sean
|US Navy
|Newtson
|Robert
|Army
|Nolan
|Ryan
|Marines
|Norman
|Ken
|Nunley
|Nick
|Marine
|Oboyle
|Mathew
|Marines
|O'Dell SR.
|Kenny
|ARMY
|Olvera
|Miguel
|Army
|Oneil
|jim
|army
|Orr
|James
|Army
|Orr
|Jim
|Army
|Orrico
|Robert
|US Navy
|Parks
|Tiffany
|Army
|Patterson
|Donald
|U S ARMY
|Peck
|Rebecca
|Marine Corp
|Perry
|Seth
|USMC
|Peterson
|Jerry
|Navy
|Pillow
|Dorothy
|Military army
|Pisano
|Sandra
|Army
|Pobanz
|Theodore
|Army
|Prawdzik
|Gregory
|Army National Guard
|Randolph
|Kevin
|Navy
|Reyes
|Dana C.
|Air Force
|Rhodes
|Robert
|US Navy
|Rickhoff
|Mark
|Army Reserve / Air Nat’l Guard / Navy
|Robins
|Jacob Paul
|Army
|Rochon
|Jerome
|United States Air Force
|Rogers
|James
|US Army
|Rosa
|Marc
|Army
|Roseland
|Keith
|Army
|Sandeno
|David A.
|U.S.Army. Big Red One 1st Infantry
|Sanders
|Darrell
|Air Force
|Santerelli
|Tony
|Army
|Santos
|Brandon
|Marines
|Schultheis
|Donald
|Air Force
|Sciarini
|Chris
|Navy
|Settle
|Brenna
|Army
|Shawver
|Christian
|Marines
|Shea
|Gene
|Army
|Shumaker
|Carolyn
|U.S.Army
|Sifuentes
|Angel
|Air Force
|Slusarski
|Scott
|Army
|Smith
|Cedrick
|ARMY
|Smith
|John
|Army
|Snow
|Daniel C.
|Army
|Snow
|Michael
|Army
|Sobbe
|Kenneth Benden
|Army
|Solomon
|Jeremy
|Navy
|Spencer
|Stephen
|Army
|Spiewak
|Jeffrey
|Navy
|Squires
|Roni
|USMC
|Suthard
|Nicole
|Army
|Svitak
|Chris
|U.S. Army
|Sydney
|Rodney
|Air Force
|Talley
|Stephanie
|Air Force
|Teague
|Jimmy D
|Army
|Tedeschi
|Nicholas
|UNITED STATES AIR FORCE
|Teschke
|Arthur
|Army
|Teske
|Rodger
|Army
|Tidball
|Matt
|Army
|Turrentine
|John
|Army
|Tuskey
|Kevin
|Air force
|Vandal
|Nicholas
|Navy
|Walker
|Andrew
|Army National Guard
|Ward
|William
|Army
|Wasiel
|Tom
|Marine
|Waszak
|Sean
|Infantry
|Watson
|Brant
|Navy
|Watson
|Joshua
|Army
|Webb
|Ricky
|Army
|Wilkinson
|Zachary
|Air Force
|Williams
|Lance
|Army Ranger
|Wilson
|Steve
|United States Marine Corps
|Wilsterman
|Matthew
|Navy
|Wolfe
|Jeff
|Army
|Woolverton
|Tyler
|United States Air Force
|Zasada
|Andrew
|Air Force
|Zelman
|Adam
|USMC
|zeman
|Bob
|Navy