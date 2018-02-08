WJOL’s Snow Closings List
By Evan Bredeson
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Feb 8, 2018 @ 2:01 PM

ANOINTED CHILDCARE ACADEMY                                                         JOLIET

CHANEY-MONGE ELEMENTARY SCHOOL                                           CREST HILL

CHANNAHON SCHOOL DISTRICT 17                                                      CHANNAHON

CORNERSTONE SERVICES                                                                         JOLIET

ELITE CHILDREN’S ACADEMY                                                                 PLAINFIELD

FAIRMONT DISTRICT 89                                                                            LOCKPORT

FRANKFORT PUBLIC LIBRARY                                                                FRANKFORT

GOODINGS GROVE SCHOOL                                                                    HOMER GLEN

GRANDE PARK ELEMENTARY                                                                 PLAINFIELD

HADLEY SCHOOL                                                                                         HOMER GLEN

HERITAGE CHRISTIAN SCHOOL                                                            FRANKFORT

JOLIET DISTRICT 86                                                                                   JOLIET

JOLIET TOWNSHIP HIGH SCHOOL 204                                               JOLIET

KELVIN GROVE                                                                                             LOCKPORT

LEMONT DISTRICT #113                                                                             LEMONT

LINCOLN SCHOOL                                                                                        JOLIET

LOCKPORT DISTRICT #90                                                                         LOCKPORT

LOCKPORT DISTRICT #91                                                                          LOCKPORT

LOCKPORT SCHOOL DISTRICT 205                                                        LOCKPORT

LOCKPORT AREA SPECIAL EDUCATION COOPERATIVE                LOCKPORT

MINOOKA SCHOOL DISTRICT 201                                                          MINOOKA

MILNE GROVE SCHOOL                                                                              LOCKPORT

MONTESSORI OF FRANKFORT                                                                 FRANKFORT

MONTESSORI OF PLAINFIELD                                                                 PLAINFIELD

MURPHY JUNIOR HIGH SCHOOL                                                           PLAINFIELD

PLAINFIELD SCHOOL DISTRICT 202                                                     PLAINFIELD

RICHLAND SCHOOL DISTRICT 88a                                                        CREST HILL

ST. JOSEPH CATHOLIC SCHOOL                                                             MANHATTAN

VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT                                                          ROMEOVILLE

WILLIAM E. YOUNG SCHOOL                                                                  HOMER GLEN

WILLIAM J. BUTLER SCHOOL                                                                  LOCKPORT

WILL COUNTY SCHOOL DISTRICT 92                                                  WILL COUNTY

 

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