Joliet Public Schools District 86 Employees Recognized

Photo Caption: (From left to right) Joliet Public Schools District 86 Board of School Inspectors Deborah Ziech, Tonya Roberts, Gwen Ulmer, and Erick Deshawn Dorris congratulate (third from left Estela Paramo and (second from right) Patricia Ellis on their 40 years of service in District 86.

Congratulations to the 193 Joliet Public Schools District 86 employees who were honored by the Board of School Inspectors with longevity awards at the school district’s all staff institute day. The

awards were presented to employees for 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40 years of service. Special recognition and a standing ovation was given to Estela Paramo, a Kindergarten paraprofessional, from Taft Elementary School and Patricia Ellis, a clerical aide in the Curriculum and Instruction Department at the J.F. Kennedy Administrative Center, for each of their 40 years of service with

District 86.

The honorees included:

T.E. Culbertson Elementary: 5 years: Marlie Buckingham, Elizabeth Lopez, Martha Summers-

Romero; 10 years: Michael Lara, Lara Marcantonio.

M.J. Cunningham Elementary: 5 years: Edith Diaz, Donna Sobotka; 10 years: Julie Crutchfield,

Lydia Escamilla; 15 years: Stephen Borden, Jacquelyn Lowry; 20 years: Linda Smith.

Dirksen Junior High: 5 years: Diana Cerrillo; Jason Phelps, Michele Stariha; 10 years: Kimberly

Hacker, Maria Razo; 15 years: Chris Hall, Megan Richter-Lipscomb, Antony Rose.

Eisenhower Academy: 5 years: Lynn Grever; 10 years: Jennifer Barker.

Farragut Elementary: 5 years: Stephanie Dowdle, Laura Hall; 10 years: Teresa Barr; 15 years: Joy

Hopkins; 20 years: Renee Samuels.

Forest Park Individual Education: 5 years: Michelle Jacobs, Sherrill Lange, Connie Smith; 10

years: Eileen Bakel, Jacob Darley; 20 years: Charles Hicks, Nicole Sanchez-Paramo; 30 years: Floyda

Mack.

Gompers Junior High: 5 years: Agueda Dominguez, Janet Drew, Eric Ellett, James Freidag, Robin

Taylor, Jacqueline Woods; 10 years: Eric Blaeser, Robert Boseo, Michelle Clay, Alita Guerrero,

Allison Lynn; 15 years: Timothy Dunne, Heather Poch, Christine May; 20 years: Debra Monk.

Hufford Junior High: 5 years: Carla Dobson, Caitlin Damore, Roderick Gleason, Elizabeth Hanna,

Melissa Hill, Stacey McIntosh, Bethany Nichols, Kevin O'Connell; 10 years: Jamie Gotlund, Kyle

Sartain; 15 years: Katherine Hall-Risor, Cheryl Lasson, George Lowery, Tenisha Patrick, Kristin

Walker; 20 years: Dawn Dickinson.

Thomas Jefferson Elementary: 5 years: BenQuila Lewis; 10 years: Patrick Lauer; 15 years: Caryl

Green; 30 years: Laura Cast; 35 years: Cindy Fuchs.

Edna Keith Elementary: 5 years: Tameka Gadlen, Tracy Strickland-James; 10 years: Susan Bannon,

Victoria Combs, Casonya Henderson, Kari Letko, Sonji Walker; 30 years: Kathy Neal.

A.O. Marshall Elementary: 5 years: Jeanette Flores, Lisa Marie Moreno; 10 years: Ronald

Catchings, Mary Ekert, Maureen Kelly, Kevin Schoenherr.

Marycrest Early Childhood Center: 5 years: Rachel Bernardin, Kristie Hudak, Cristina Schultz; 10

years: Antoinette Studer, Heather Stugis, Ellen Kerrigan, Carol Munyon; 15 years: Laura Zumwalt; 20

years: Kathleen Hartke, Virginia Wisnieski; 25 years: Tammy Cline; 30 years: Mary Greenback.

Pershing Elementary: 5 years: Terra Taylor; 10 years: Julie Bark; 15 years: Pamela Gaffney; 20

years: Erika Diaz.

Sator Sanchez Elementary: 5 years: Pricila Foth, Nicole Horrigan, Taylor Rodriguez, Leenger

Vargas; 10 years: Mary Cappel, Bruce Currie, Tiffany Ellett, Peter Kolinski, Heather Perez,

Christopher Reed; Rosa Sanchez, Jorge Valdez; 15 years: Maria E. Martinez.

Carl Sandburg Elementary: 5 years: Catalina Cervantes, Rachael Meintel; 10 years: Irene Krafcisin;

15 years: Deana Dunnett; 20 years: Francie Ferguson.

Isaac Singleton Elementary: 5 years: Laura Jackson, Julieta Ortiz; 10 years: Patricia Arias, Silvia

Cadenas, Nicole Grzywna, Denise Johnson, Sofia Thomas, Maria Torres; 20 years: Tracy Romano; 30

years: Mary Rodriguez, Susan Smith.

Taft Elementary: 5 years: Kristin Bannon; 10 years: Jillian Herbert, Katherine Roberts, Kaleena

Levan; 25 years: Timothy Stilwell; 40 years: Estela Paramo.

Lynne Thigpen Elementary: 5 years: Pamela Bates, Tamika Hinton, Carley Loughrey, Kaitlen

Poronsky; 10 years: Stephanie Achter, Elizabeth Gariti, Brynn Hallman, Catherine Limacher, Tracey

Stefos, Suzanne Watson, Kristine Wright; 15 years: Nikki Todd.

Washington Junior High: 5 years: Jeffrey Bonarek, Erika McCullum, Alice Thode, Sarah Turner; 10

years: Laurel Bird, Nacole Claypool, Kenita Elmore, Victoria Kehoe; 15 years: Janie Martinez, Rosie

Pinnick; 20 years: Patricia Marren.

Woodland Elementary: 5 years: Jana Clark, Beth Espinosa, Jenae Prince, Jayne Rojas; 10 years:

Tiffnay Harris, Keonna Jones, Carlene Mackey-Rush, Jeffrey Richardson, Suzanne Saculla; 15 years:

Trenda Johnson.

Building Support Services: 10 years: Curtis Boyd, Michael Shavers.

J.F. Kennedy Administrative Center: 5 years: Carrie Busse, Daniel Garcia, Evelyn Loock, Jessie

Moore, Christen Wesley, Kimberly Williams; 10 years: Robert Culp, Dacia Franks, Jennifer French,

Ana Morales, Stephanie Renderman, Antonio Villagomez, Mindy Williams, Karina Zurita; 15 years:

Kristin Gedmin, Regina Herod, Lawanda Moore, Stephanie Phelan, Lisa Trilli-Mayfield; 20 years:

Leonor Pena; 30 years: Lauri Petrongelli; 40 years: Patricia Ellis.