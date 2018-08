More than 87 new employees, including 70 teachers, have joined Joliet Public Schools District 86 for the 2018-2019 school year.

New staff members include: Christine Adelmann, Gompers Junior High; Maya Adra, Carl Sandburg Elementary; Maria Arroyo, J.F. Kennedy Administrative Center; Amy Barger, Dirksen Junior High; Kristen Baron, Washington Junior High; Katie Beckett, J.F. Kennedy Administrative Center; Julia Bettis, Dirksen Junior High; Allison Bowbin, T.E. Culbertson Elementary; Megan Bowman, J.F. Kennedy Administrative Center; Javier Brathwaite, Farragut Elementary; Jamal Bruce, A.O. Marshall Elementary; Lauren Buck, J.F. Kennedy Administrative Center; Yareli Cano, Marycrest Early Childhood Center; Alayna Carbajal, Forest Park Individual Education (I.E.); Jeffrey Cassidy, J.F. Kennedy Administrative Center; Tina Clement, J.F. Kennedy Administrative Center; Shawn Cole, Gompers Junior High; Julie Conrad, Thomas Jefferson Elementary; Amanda Crnich, Farragut Elementary; Jason Cuevas, Dirksen Junior High; Anna Cutaia, Washington Junior High; Anna Davito, Washington Junior High; Ashleigh Dexter, Hufford Junior High; Marisa Dion, J.F. Kennedy Administrative Center; Annika Dockstader, Hufford Junior High; Pamela Ellison, Sator Sanchez Elementary; Monique Gallagher, Washington Junior High; Marisol Galvan, Thomas Jefferson Elementary; Alexis Gasa, J.F. Kennedy Administrative Center; Krystal Goldschmidt, J.F. Kennedy Administrative Center; Karen Grady, Washington Junior High; Laura Graver, Pershing Elementary; Lindsay Gunier, Hufford Junior High; Jennifer Halpin, Farragut Elementary; Robert Hauge, Farragut Elementary; Carrie Havelka, Farragut Elementary; Amber Haynes, J.F. Kennedy Administrative Center; Peggy Herring, Hufford Junior High; Robbi Hicks, J.F. Kennedy Administrative Center; Amanda Hoeller, Washington Junior High; Kara Hooper, Washington Junior High; Ashley Johnson, Thomas Jefferson Elementary; Nicole Kaestner, Washington Junior High; Katrina Keith, Washington Junior High; Krystine Kelley, J.F. Kennedy Administrative Center; Anna Kelton, Washington Junior High; Victoria Kober, J.F. Kennedy Administrative Center; Mary Kotek, J.F. Kennedy Administrative Center; Megan Krause, J.F. Kennedy Administrative Center; Kristen Krefft, Washington Junior High; Amanda Monahan, Dirksen Junior High; Lisa Muellerschoen, Lynne Thigpen Elementary; Katie Mulligan, Hufford Junior High; Calli Peters, M.J. Cunningham Elementary; Melanie Pitman, Gompers Junior High; Erika Plodzien, M.J. Cunningham Elementary; Mackenzie Powell, J.F. Kennedy Administrative Center; Regina Reidling, J.F. Kennedy Administrative Center; Jacqulynn Rhea, J.F. Kennedy Administrative Center; Andrea Rickmon, Gompers Junior High; Jamie Romac, Lynne Thigpen Elementary; Brianna Rose, J.F. Kennedy Administrative Center; Kristen Rutkowski, Taft Elementary; Caitlyn Schluep, Forest Park I.E.; Vanessa Serrano, A.O. Marshall Elementary; Hannah Sheikh, Dirksen Junior High; Deidre Sinchak, Thomas Jefferson Elementary; Hannah Sire, Dirksen Junior High; Natalie Slovinski, Farragut Elementary; Grace Stratton, Farragut Elementary; Matthew Sweica, J.F. Kennedy Administrative Center; Denysha Taylor, J.F. Kennedy Administrative Center; Danielle Thompson, Hufford Junior High; Christine Tomasino, Woodland Elementary; Anna Tor, Dirksen Junior High; Michael Torres, Hufford Junior High; Elena Vasiliades, Forest Park I.E.; Meagan Vinson, A.O. Marshall Elementary; Annie Walker, Washington Junior High; Alyssa Walters, Isaac Singleton Elementary; Shalonda Watson, Pershing Elementary; Jennifer Widd, Washington Junior High; Amanda Wilhelmi, Dirksen Junior High; Chelsea Young, Woodland Elementary; Jill Young, J.F. Kennedy Administrative Center; and Jessica Zych, J.F. Kennedy Administrative Center.