Lemont Wins the WJOL Thanksgiving Basketball Classic

Lemont won its first WJOL Thanksgiving Basketball Classic presented by Tire Tracks USA at the University of St. Francis.

Lemont 71, Romeoville 63 (Championship)

Lockport 49, Bradley-Bourbonnais 41 (Third-Place)

Joliet Central 71, Plainfield Central 55 (Fifth-Place)

Minooka 61, Providence Catholic 56 (Seventh-Place)

All-Tournament

Rokas Castillo (Lemont) – Tournament MVP

Matas Castillo (Lemont)

Denonte Cunningham (Romeoville)

Jalen Falcon (Lockport)

Brayden Long (Bradley-Bourbonnais)

Meyoh Swansey (Romeoville)